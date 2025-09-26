Уже 19 человек погибли от суррогатного алкоголя в Ленобласти

По меньшей мере 19 жителей города Сланцы в Ленинградской области скончались после употребления суррогатного алкоголя. В восьми случаях подтверждено лабораторно, что причиной смерти стал метанол, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.

Сейчас в Сланцевской больнице находится отравившийся пациент в крайне тяжелом состоянии.

В СКР сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемые – это местная 60-летняя жительница и 78-летний пенсионер, которые изготовляли и продавали суррогат. СМИ сообщают, что пенсионера ранее уже судили за незаконный оборот алкоголя. Тогда на суд он не пришел потому, что… отравился своей сивухой. И его оштрафовали.

В этот раз от напитка, продаваемого пенсионером, пострадала его супруга – женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.