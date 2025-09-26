На форуме в Екатеринбурге обсудят "умные школы"

На форуме 100+Technobuild, который уже на следующей неделе пройдет в Екатеринбурге, обсудят "умные школы".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", участники дискуссии "Образование будущего – "умные" подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению" обсудят, сколько стоит строительство современной школы, какое количество учеников она должна вмещать, какие технологии и оборудование в ней необходимы. Мероприятие пройдет в рамках деловой программы международного форума и выставки 100+ Technobuild 30 сентября в 10:00 в зале 3.2 конгресс-центра "Екатеринбург-Экспо".

Участие в дискуссии примут представители власти, директора и педагоги передовых школ города: "уральского Хогвартса" – школы №314 в Пионерском микрорайоне, школы №41 на ВИЗе, а также строители, архитекторы, специалисты по техническому обслуживанию учебных заведений.

"Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются школьные коллективы, и учитываем этот опыт при проектировании новых образовательных учреждений", - рассказал Александр Копылов, возглавляющий работу по реализации инфраструктурных проектов в строительном холдинге "Атомстройкомплекс".

На 100+ Technobuild эксперты "Атома" расскажут о трендах в проектировании образовательных учреждений, а также о самых новых проектах школ, над которыми они работают прямо сейчас. Принять участие в дискуссии о современных школах может любой желающий, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте.