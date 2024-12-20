В Екатеринбурге ученики новой школы-замка смогут наблюдать за звездами

Ученики новой школы на улице Советской в Екатеринбурге смогут наблюдать за звездами прямо из класса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

В Пионерском микрорайоне завершается техническое оснащение новой школы-замка на 1,5 тысячи учеников. Здание укомплектовано современным оборудованием, включая каркасно-вакуумный купол диаметром четыре метра в кабинете физики и астрономии. Установленная проекционная система позволяет демонстрировать мультимедиа по всей поверхности купола с охватом на 360 градусов, что обеспечит ученикам полное погружение в мир звезд. Все работы по строительству, отделке и оснащению школы выполняет концессионер проекта – "Атомстройкомплекс".

"Полностью завершено благоустройство пришкольной территории и уличных спортивных блоков. Большая елка, которую сохранили строители у входа в школу, украшена гирляндами и сверкает в темное время суток. В ближайшее время будут установлены более 100 метров новых ограждений вдоль проезжей части и система новых светофоров на перекрестке улиц Советской и Июльской. Это обеспечит безопасность на пути к школе", - рассказал руководитель строительства компании "Атомстройкомплекс" Александр Прокопович.

В новой школе предусмотрены три спортивных и тренажерных зала, актовый зал на 450 мест, студия звукозаписи и библиотека с медиаоборудованием. Отделочные работы в здании уже выполнены, в разгаре монтаж мебели в классах и общественных пространствах. В новой школе "Атом" устанавливает парты и стулья, которые являются призерами федеральной премии "100 лучших товаров России" за функциональность и безопасность.

Ученики смогут оценить все преимущества современного образовательного учреждения, оборудованного по последнему слову техники, уже в этом учебном году. Школе уже присвоен номер – №314, обучение здесь рассчитывают начать в четвертой четверти текущего учебного года. Поскольку школа построена в концессии, "Атом", завершив строительство, еще пять лет будет осуществлять техническую эксплуатацию объекта и реализовывать систему дополнительного образования.

Для "Атома" это уже второй опыт сотрудничества с министерством образования региона в рамках государственно-частного партнерства. Такая механика уже отработана на школе №41 в Верх-Исетском районе, первом учебном заведении Екатеринбурга, построенном в рамках ГЧП. В ней представлен широкий спектр услуг дополнительного образования, доступный всем жителям района. Он включает развивающие и спортивные направления, различные по наполнению группы продленного дня, курсы подготовки к ЕГЭ и многое другое.