Жительница Екатеринбурга судилась со школой из-за тяжелой травмы ребенка

В Екатеринбурге школа и мать пострадавшего ребенка помирились в суде. При этом учреждение обязано выплатить компенсацию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в ноябре 2024 года в столовой школы №30 в уральской столице во время перемены между пятиклассником и семиклассником возникла ссора из-за очереди на раздачу. В результате младший получил травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

В момент инцидента в столовой отсутствовал дежурный педагог, а находившийся неподалеку сотрудник школы, который мог бы предотвратить последствия, почему-то не вмешался в конфликт. Только сотрудник столовой оказал ребенку помощь и отвел его в медпункт.

Мать пострадавшего подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Она потребовала взыскать со школы 900 тысяч рублей компенсации морального вреда и еще 16,5 тысяч рублей на возмещение понесенных убытков.

Суд исковые требования удовлетворил частично: взыскал со школы 500 тысяч рублей, а в возмещении убытков отказал. Это решение не устроило обе стороны, и они подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Однако в дальнейшем истец и ответчик заявили ходатайство о мировом соглашении.

Женщина отказалась от заявленных требований в полном объеме, а школа пообещала в течение месяца выплатить 400 тысяч компенсации в пользу пострадавшего ребенка. Облсуд утвердил мировое соглашение между сторонами.

