Семь человек скончались в Ленобласти, выпив суррогатный алкоголь

В Ленинградской области несколько человек отравились насмерть суррогатным алкоголем – случаи зафиксированы в городе Сланцы и в деревне Гостинцы. Погибли семь человек, еще двое госпитализированы, передает Baza.

Сообщается, что сейчас задержан производитель суррогата – 79-летний пенсионер. Пострадала от употребления напитка и его собственная 75-летняя жена. Также известно, что самому младшему пострадавшему 37 лет.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Дома у самогонщика изъяты бутылки и канистры с суррогатом.