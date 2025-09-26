"Увидимся в октябре": форвард ХК "Автомобилист" возвращается на лед после отстранения

Нападающий екатеринбургского ХК "Автомобилист" Анатолий Голышев, весной отстраненный от матчей из-за подозрений в употреблении допинга, уже скоро сможет вернуться на лед.

Напомним, в апреле стало известно, что Голышев отстранен из-за положительной допинг-пробы. Утверждалось, что игрок сдал ее после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ.

В сентябре президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что форвард уральского клуба дисквалифицирован на два сезона. Однако сам хоккеист заявлял, что вопрос еще окончательно не решен и он намерен доказать свою невиновность.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Автомобилист", по итогам заседания Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое состоялось накануне, нападающий отстранен на полгода за нарушение антидопинговых правил.

"Срок отстранения исчисляется с 18 апреля 2025 года. Таким образом, Анатолий сможет принимать участие в матчах за "Автомобилист" начиная с 18 октября", - отметили в клубе.

"В октябре увидимся. Спасибо, команда", - коротко прокомментировал ситуацию Голышев в своем Telegram-канале.