От программистов до чиновников: жители Екатеринбурга назвали самые престижные профессии

Жители Екатеринбурга рассказали, какие профессии они считают самыми престижными. Опрос на эту тему в уральской столице в сентябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам, которые есть в распоряжении Накануне.RU, в топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты (21% опрошенных). На втором месте со значительным отрывом от лидера оказались врачи (11%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), на третьем – военнослужащие (10%).

Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвертую строчку, набрав по 7% голосов. А замыкает топ-5 профессия госслужащего – за чиновников высказались 4% опрошенных уральцев.

При этом 9% считают престижной любую профессию. А 5% уверены, что говорить о престиже той или иной специальности не совсем корректно.

