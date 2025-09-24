Пермяка проверяют на экстремизм после скандального видеоролика

Следственными органами СК России организована проверка в отношении жителя Орджоникидзевского района Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи обнаружили в Интернете видеозапись, на которой запечатлен местный житель, высказывавший экстремистские лозунги и грубо нарушавший общественный порядок. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Пермь регионального СКР по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В настоящее время мужчина 1991 года рождения задержан сотрудниками полиции и привлечен к административной ответственности.