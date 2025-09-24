Свято-Елисаветинская обитель милосердия, созданная при помощи Фонда святой Екатерины, уже год помогает нуждающимся

Год назад на берегу озера Шарташ прямо среди соснового леса появилось место искреннего добра — Свято-Елисаветинская обитель милосердия.

Здесь сестры и братья круглосуточно несут послушание, иногда называют эту обитель хосписом. Среди подопечных десятки тяжелобольных людей, которые больше не могут жить самостоятельно и остались один на один со своим недугом. Но у тех, кто сюда приезжает в гости, вряд ли возникнут мысли, именно так назвать это место. Высокие потолки, светлые комнаты, современное оборудование, просторные помещения для обедов и встреч — все это стало подарком учредителей Фонда святой Екатерины столице Урала.

С в гости с подарками приехал Владыка Евгений: «В здании светло, тепло, и тепло не только от света лампочек или от тепла батарей, а от света глаз и от тепла сердец людей, которые здесь трудятся и находятся здесь в обречении. Здесь действительно совершается дело милосердия, поэтому те надежды, которые мы при открытии возлагали, я вижу, что они целиком оправдываются».

С момента открытия обитель продолжает меняться. Для подопечных запустили зал реабилитации, соляную комнату, благоустроили выход на берег, а самое главное — провели огромную работу внутри храма, который планируют освятить к празднику Рождества Христова.

«Можно быть каким-то социальным учреждением или сугубо медицинским, или каким-то пансионатом, но у нас здесь обитель милосердия. Здесь именно духовная основа. И это благодаря тому, что у нас есть батюшка, который всегда с нами практически 24 на 7, и такая поддержка от него идет, что ты можешь в любой ситуации прийти за советом», — делится сестра Маргарита.

Напомним, что новое здание Свято-Елизаветинская Обитель милосердия открыли 25 сентября 2024 года. Всего за два года при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины на берегу озера Шарташ построили двухэтажное здание, где в комфортных условиях проживают подопечные. Здесь принимают тех, кто нуждается в паллиативной помощи после инсультов, инфарктов, серьезных травм, а также онкобольных. Обитель – это место, где неизлечимо больные люди обретают большую семью.