Минфин России отменяет ряд льготных тарифов по налогам и поднимает существующие ставки

Минфин России предлагает снизить с 60 млн руб. до 10 млн руб. порог доходов, при превышении которого бизнес обязан будет платить НДС, говорится в проекте бюджета на 2026 год.

Также вводятся и расширяются другие налоговые обременения:

- налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также налог на прибыль таких организаций в размере 25%.

- отменяются льготные тарифы страховых взносов для малого и среднего бизнеса в торговле, строительстве, добыче и др. Для них предлагается установить общие тарифы - 30% до предельной базы (2,759 млн рублей в 2025 году) и 15% свыше базы. Для приоритетных отраслей МСП (обработка, производство, транспорт, электроника и др.) сохраняется пониженный тариф страховых взносов - в 15% с зарплат выше 1,5 МРОТ.

Ранее Минфин сообщил об увеличении НДС с 20% до 22% с 2026 года.

Полученные деньги пойдут на "обеспечение обороны и безопасности".