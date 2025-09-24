Мошенники склоняют россиян к обратным звонкам

В России появились новые схемы телефонного мошенничества.

Как заявили в российском сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, в основе лежат СМС-сообщений о взломе личных кабинетов на "Госуслугах", которые содержат поддельные контакты службы поддержки. Если раньше аферисты начинали сценарий со своего звонка жертве, в котором просили назвать код, то теперь сразу либо посылают поддельную СМС, либо предварительно отправляют запросы на восстановление пароля в социальных сетях, почтовых сервисах и Telegram, чтобы жертва получила уведомления, создающие впечатление массового взлома аккаунтов.

После звонка пострадавшему рассказывают о взломе, а дальше запускается стандартный алгоритм с "переводом на безопасный счет". Таким образом, злоумышленники обходят введенный в августе 2025 года запрет на звонки в мессенджерах, а также антифрод-системы операторов сотовой связи, сообщают "Известия".

Тем временем, банки заявляют о предкризисном положении: из-за работы антифрод-системы до клиентов не доходят важные телефонные звонки от кредитных организаций. Например, банки не могут дозвониться до клиентов, когда надо проверить сомнительную операцию по их счетам.