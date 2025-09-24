Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми

Госдума приняла в первом чтении проект закона об ипотечных каникулах сроком до полутора лет для семей, в которых родится второй или последующий ребенок.

Документ был подготовлен по поручению главы государства. Инициатива даст ипотечным заемщикам, у которых родится или будет усыновлен (удочерен) второй или третий ребенок, право обратиться к кредитору с требованием приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить размер платежей.

Такое право может быть реализовано только один раз. Правом на кредитные каникулы заемщик может воспользоваться и при рождении (усыновлении/удочерении) первого ребенка. Длительность льготного периода в этом случае не может превышать полгода, если доход заемщика одновременно снизился более чем на 20% и платежи по ипотеке превышают 40% этого дохода.

В пояснительной записке к законопроекту указаны данные Всероссийского центра изучения общественного мнения о том, что материальное положение и жилищные условия являются самыми распространенными причинами (39%), по которым женщины не планируют рождение детей в ближайшие пять лет, сообщает Forbes.