Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Модернизация теплотрассы от Среднеуральской ГРЭС до Екатеринбурга повысит надежность теплоснабжения свердловчан

Продолжается реконструкция теплотрассы, которая осуществляет подачу горячей воды и тепла как "медной столице Урала", так и части Екатеринбурга. Весь комплекс работ, согласно плану, предстоит завершить летом 2026 года.

А сегодня энергетики показали представителям СМИ, как проходит процесс сварки фрагментов теплотрассы, как специалисты монтируют конструкции, обновляют и модернизируют теплотрассу.

Трубы, которые укладывают вместо изношенных и устаревших, защищены пенополиуретановой изоляцией, оснащены системой оперативного дистанционного контроля от повреждений (ОДК), что позволит при эксплуатации отслеживать ситуацию оперативно.

Теплотрасса между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Сварка частей теплотрассы между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Как рассказали энергетики, при правильной эксплуатации срок службы такой трубы составляет 50 и более лет. Еще одно преимущество новых труб - меньшая потеря поставляемого по ним тепла.

Сварка частей теплотрассы между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Сварка частей теплотрассы между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Руководитель проектов подрядной организации ООО "УКЗ" Никита Гудын в разговоре с журналистами отметил, что речь идёт о прокладке теплотрассы длиной 2 тысячи 880 м между Среднеуральском и Верхней Пышмой. За полтора месяца работ уже проложены 800 м.

"В среднем, один стык два сварщика варят два – два с половиной часа. Монтаж идёт быстрее, потому что сварка в это время не производится. Основная сложность работы – большой диаметр труб. Работают шесть сотрудников, трое из них – сварщики. Идём немного с опережением графика", - пояснил Никита Гудын.

Никита Гудын рядом с теплотрассой между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Заместитель начальника Орджоникидзевского района тепловых сетей АО "ЕТК" Игорь Карловский в беседе с представителями СМИ сообщил, что реконструкция теплотрассы является крайне актуальной. Старая система трубопровода из-за большой изношенности уже не обеспечивала эффективность теплоснабжения на должном уровне.

"Главная цель – повышение энергоэффективности, снижение тепловых потерь и увеличение срока службы тепломагистрали. Кроме того, в домах улучшится «напор» горячей воды", - сказал Игорь Карловский.

Игорь Карловский рядом с теплотрассой между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Комплекс работ по модернизации теплотрассы стартовал в 2023 году. Важно отметить, что энергетики сумели обеспечить организацию масштабных и длительных работ по реконструкции без отключения горячего водоснабжения.

Как пояснил Игорь Карловский, от тепломагистрали тепло и горячую воду получают жители Верхней Пышмы, Железнодорожного, Орджоникидзевского, части Кировского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга.

Теплотрасса между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Теплотрасса между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Сварка частей теплотрассы между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Ремонтные работы на теплотрассе между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

Часть трубы теплотрассы между Среднеуральском и Верхней Пышмой(2025)|Фото: Накануне.RU

