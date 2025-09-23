В некоторых регионах в структурах ФСИН не хватает 50% штата

В некоторых российских регионах некомплект штата в уголовно-исполнительной системе доходит до 50%, близок к критическому, заявил замдиректора ФСИН Александр Розин.

"Ситуация с некомплектом в отдельных территориальных органах УИС близка к критической. Средний некомплект по России лиц рядового и младшего начсостава в УИС – 37,8%", - цитирует Розина "Интерфакс".

Так, в Тульской области в некоторых учреждениях некомплект младшего и среднего начсостава доходит до 70%.

"Мы в непростых условиях сегодня работаем. И также все вы прекрасно знаете, что оказываем значительное содействие в том числе и Минобороны в комплектовании вооруженных сил. И работу, конечно, будем продолжать", - добавил чиновник.