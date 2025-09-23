Российская армия продвигается в Запорожской области

В Запорожской области российская армия улучшает свои позиции и продвинулась в направлении к Гуляйполю, которое является важным узлом обороны ВСУ. Если эта динамика сохранится, то в ближайшие недели положение украинских боевиков в районе Гуляйполя может стать очень сложным, пишет польское издание Myśl Polska.

В статье отмечается, что украинское военное командование допустило крупный просчет. Там не ожидали наступления с востока, так как все оборонительные линии были построены с тем расчетом, что российская армия будет наступать с юга. Поэтому в последние недели ВС РФ заняли выгодные позиции. А недавно было уволено командование 20-го корпуса ВСУ.

Российский обозреватель Юрий Подоляка говорит, что ВС РФ пытаются обойти Гуляйполе, где обстановка для ВСУ продолжает ухудшаться. Они не могут стабилизировать здесь фронт и отходят на запад. Резервов не хватает, они переброшены под Красноармейск.

Киевский политолог Руслан Бортник считает, что Зеленский пытается не допустить прежде всего потери городов Донбасса, а земли в Запорожской и Днепропетровской областях для него второстепенны. До Запорожье еще далеко, а утрата степных территорий, по его мнению, не так медийно важна и не повлияет на переговорные позиции. Но эта логика таит в себе опасности и может привести к большим проблемам у киевского режима.