23 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Обвиняемую в убийстве 13-летней девочки на Урале ждет принудительное лечение

На Среднем Урале направлено в суд уголовное дело женщины, обвиняемой в разбойном нападении и убийстве 13-летней девочки. Злоумышленницу ожидает принудительное лечение.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в октябре 2024 года женщина пришла в квартиру по проспекту Космонавтов в Первоуральске, где проживала ее недавняя знакомая. В это время там была только 13-летняя девочка – дочь знакомой, которая предложила напоить женщину чаем. Последняя, увидев в комнате женскую сумку, решила похитить из нее деньги. Когда преступница доставала оттуда 10 тысяч рублей, это увидела девочка.

Поняв, что ее заметили, женщина напала на ребенка с ножом и нанесла девочке более 40 ударов. Раненая скончалась, а убийцу удалось найти и задержать.

Экспертиза показала, что в момент убийства злоумышленница страдала временным психическим расстройством, лишающим ее способности осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими. Постановление по делу утвердил лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. Материалы направят в Свердловский областной суд для применения к женщине принудительной меры медицинского характера.

Ранее сообщалось, что убийца девочки является гражданкой одной из бывших союзных республик, а после расправы над школьницей она подожгла квартиру.

Теги: девочка, убийство, суд, прокуратура, Первоуральск


