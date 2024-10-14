Зарезала школьницу и подожгла квартиру. В Первоуральске мигрантку обвиняют в убийстве 13-летней девочки

Гражданка одной из бывших союзных республик, проживающая в Первоуральске, обвиняется в убийстве 13-летней дочери своих знакомых. По версии следствия, женщина нанесла школьнице несколько ножевых во время ссоры, когда родителей девочки не было дома.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СКР, трагедия произошла 9 октября текущего года в одной из квартир дома по проспекту Космонавтов. В процессе ссоры женщина вооружилась ножом и из личной неприязни нанесла ребенку ножевые ранения, из-за которых та скончалась. В это время родители школьницы находились на работе.

Когда иностранка поняла, что сделала, то попыталась скрыть следы преступления и подожгла квартиру.

"Вычислили и задержали подозреваемую сотрудники полиции "по горячим следам" у нее в квартире. Сотрудники ПДН выясняют условия жизни, в которых воспитывался ребенок. По имеющимся предварительным данным, девочка проживала в полной благополучной семье, на учете они не состояли. Обвиняемая официально не работала, занималась реализацией косметики в частном порядке. В свою очередь, мать и отец девочки во время происшествия были на работе. Более подробные и точные обстоятельства трагедии с гибелью ребенка, в том числе причины убийства, устанавливают сыщики и следователи СКР", - отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетней). Проведены осмотр предметов, обыск, выемка, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, истребуется характеризующий материал в отношении погибшей, членов ее семьи и обвиняемой.

Суд уже избрал меру пресечения обвиняемой в видео заключения под стражу в изолятор временного содержания территориального ОВД.