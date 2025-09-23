ФАС возбудила дело на компании, входящие в группу ПИК

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении нескольких компаний, входящих в группу ПИК – это один из крупнейших в России застройщиков.

"Ведомство установило, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре", - говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольщики считают, что интересы жильцов были ущемлены, также речь может идти об ограничении конкуренции на рынке проводного интернета.

Если ФАС установит вину компании, ей грозят административные штрафы.

В 2024 Госдума приняла закон, который гарантирует жителям многоквартирных домов право свободного выбора оператора связи и устанавливает порядок их доступа для монтажа сетей на основе договора с собственником/нанимателем без необходимости решения общего собрания собственников.