19 Декабря 2025
Уральский ФО
Общество Центральный ФО СЗФО В России Санкт-Петербург Москва Московская область
Фото: Накануне.RU

Группу ПИК обязали пустить сторонних интернет-провайдеров в свои ЖК

Федеральная антимонопольная служба России вынесла предписание в отношении группы компаний ПИК, обязав ее обеспечить доступ сторонних интернет-провайдеров к инфраструктуре своих жилых комплексов.

Согласно требованию регулятора, застройщик должен предоставить операторам связи недискриминационные условия для размещения сетей электросвязи. Данное решение стало результатом антимонопольного расследования, инициированного в мае 2025 года. ФАС установила, что связной оператор "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов ПИК в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге создавали барьеры для конкурентов, ограничивая их доступ к внутридомовым коммуникациям.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия нарушают интересы как жильцов, ограничивая их выбор, так и других провайдеров. За злоупотребление доминирующим положением группа ПИК будет привлечена к административной ответственности, сообщает Forbes.

В 2024 Госдума приняла закон, который гарантирует жителям многоквартирных домов право свободного выбора оператора связи и устанавливает порядок их доступа для монтажа сетей на основе договора с собственником/нанимателем без необходимости решения общего собрания собственников.

Теги: ПИК, интернет, дома, ФАС


