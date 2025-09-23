Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" просят арестовать активы Агаларовых

Потерпевшие по делу о теракте в "Крокус сити холле" просят наложить арест на активы бизнесмена Араза Агаларова в качестве обеспечительной меры, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвоката потерпевшей стороны Игоря Трунова. Просьба о наложении ареста направлена в Следственный комитет, который уже может ходатайствовать в суде.

Защита потерпевших считает, что Араз Агаларов и его сын Эмин – владельцы "Крокус сити холла" – могут быть привлечены по этому делу в рамках ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц).

По словам Трунова, охрану в концертном зале обеспечивало ЧОП "Крокус профи", а за обслуживание пожарных систем, охранных систем, открытие эвакуационных выходов и т.д. отвечало непосредственно АО "Крокус".