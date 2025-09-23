23 Сентября 2025
Спорт За рубежом
Фото: Franck Fife / AFP

Усман Дембеле выиграл "Золотой мяч" по итогам сезона-2024/25

Француз Усман Дембеле выиграл "Золотой мяч" (приз лучшему футболисту мира, вручаемый журналом "France Football") по итогам сезона‑2024/25 гг.

Церемония прошла в театре "Шатле" в Париже. Приз Дембеле вручил обладатель "Золотого мяча" 2005 г. бразилец Роналдиньо. Во время приветственной речи форвард "ПСЖ" не мог сдержать слёз.

28-летний Дембеле в минувшем сезоне сыграл 53 матча за французский "ПСЖ" во всех турнирах, забил 35 мячей и сделал 16 результативных передач. Вместе с клубом он стал обладателем Лиги чемпионов UEFA, а также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Усман Дембеле из "ПСЖ" получает награду "Золотой мяч"(2025)|Фото: AP Photo / Thibault Camus

Второе место в борьбе за награду занял Ламин Ямаль ("Барселона", Испания). Третьим стал Витинья ("ПСЖ", Португалия), далее расположились Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) и Рафинья ("Барселона", Бразилия).

Отметим, что Ламин Ямаль как и годом ранее выиграл Трофей Копа — награда лучшему молодому игроку сезона. Испанский наставник "ПСЖ" Луис Энрике стал лучшим тренером сезона. В женской номинации аналогичную награду получила Сарина Вигман, выигравшая Чемпионат Европы с Англией. Наградой имени Льва Яшина (лучшему вратарю сезона) удостоили голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму, в прошлом сезоне выступавшего за "ПСЖ". Сам "ПСЖ" предсказуемо выиграл в номинации "лучший клуб". Обладательницей женского "Золотого мяча" стала представительница Испании и "Барселоны" Айтана Бонмати. Для 27-летней футболистки это уже третья награда подряд.

Вручение премии "Золотой мяч" прошло в 69-й по счёту раз. С 1956 по 2006 год присуждение награды происходило путём голосования между футбольными журналистами, с 2007 года голосовать смогли тренеры и капитаны национальных сборных. Ранее награду получали только европейские футболисты, с 1995 года претендовать на приз смогли спортсмены из всех уголков мира. Из советских футболистов "Золотой мяч" выигрывали Лев Яшин (1963 г.), Олег Блохин (1975 г.) и Игорь Беланов (1986 г.).

Теги: Усман Дембеле, Золотой мяч, футбол, награда


