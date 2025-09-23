Над Москвой продолжают сбивать беспилотники – уже два десятка с полуночи

Сегодня с полуночи до 7:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым, сообщили в Минобороны России.

Один только мэр Москвы Сергей Собянин с полуночи сообщил о 21 сбитом в районе столицы беспилотнике.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил сегодня оставить детей дома. "Дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность под присмотром взрослых оставить детей дома. Если такой возможности нет, то с соблюдением всех мер предосторожности передвижения от дома к школе, привезти в школу, мы детей обязательно примем и в школу, и в детском саду", - сообщил Гладков.

В нескольких аэропортах центральной и южной части России утром вводились ограничения: Саратов, Самара, Нижнекамск, Казань, Геленджик. Также еще накануне вечером ограничения вводились в столичном Шереметьево. Из-за этого у ряда авиакомпаний сбилось расписание, рейсы осуществляются с задержками.

"В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной части России "Победа" корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или направлены на запасные аэродромы", - сообщили в авиакомпании "Победа".