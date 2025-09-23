В России начнут блокировать продажу опасных продуктов и фальсификат на кассах

В России фальсификат и опасные продукты питания будут заблокировать на кассах магазинов при попытке продажи.

Соответствующий проект закона разработали депутаты от "Единой России", документ направлен в Минпромторг. Документом предлагается предоставить Роспотребнадзору право немедленно приостанавливать или полностью прекращать продажу продукции, если она потенциально опасна для здоровья.

Ведомство будет выносить предписание о прекращении реализации такой продукции, а также в течение суток уведомлять об этом органы прокуратуры.

В настоящее время эффективность системы маркировки составляет 50–60%, так как пока не используется ее главный инструмент — блокировка опасных товаров на кассе. Чтобы ее реализовать, контролирующие органы должны разослать письма продавцам, производителям, в условиях моратория получить согласие прокуратуры на проведения проверки, сообщают "Известия".

Напомним, сливочное масло стало самым фальсифицируемым продуктом в России. Это связано с тем, что подделка является выгодной для производителей, которые делают наценку в 500-700%.