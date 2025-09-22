Умерла дочь писателя Шолохова

Умерла дочь писателя Михаила Шолохова Мария. Об этом сообщила пресс-служба государственного музея-заповедника "Тихий Дон" имени Шолохова.

Дочь литератора стояла у истоков основания музея-заповедника Шолохова. Несколько лет Мария Шолохова работала научным сотрудником музея-заповедника, внося свой вклад в становление и развитие музея, в работу по популяризации жизни и творчества великого русского писателя.

"Ъ" уточняет, что Мария Шолохова родилась в 1938 г. в станице Вешенской Ростовской области. В 1971 г. окончила филологический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Прощание состоится с 10.00 до 12.00 23 сентября в "Усадьбе Шолохова" в станице Вешенской.