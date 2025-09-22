С экс-мэра Плёса прокуратура хочет взыскать миллиард рублей

Прокуратура подала иск о взыскании с экс-главы города Плёс Алексея Шевцова более 1 млрд руб. коррупционных доходов. Также надзорное ведомство хочет обратить в доход государства полторы сотни объектов недвижимости, принадлежащих Шевцову.

В прокуратуре Ивановской области заявили, что выявили "факт нарушения антикоррупционных требований" Шевцовым.

"Прокуратурой установлено, что на протяжении десяти лет вплоть до 2015 года Шевцов являлся депутатом местного представительного органа, а в период 2010-2011 гг. был главой поселения. При этом в нарушение установленных требований Шевцов осуществлял и масштабировал предпринимательскую деятельность в сферах, прямо отнесенных к его должностным обязанностям как главы. Покровительство подконтрольным организациям позволило Шевцову фактически монополизировать рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе. В бизнес-активность Шевцова были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц", - говорится в сообщении прокуратуры.

"Для извлечения прибыли были оформлены права на несколько сотен объектов недвижимости в городе Плесе, в том числе полученных из государственной и муниципальной собственности. В настоящее время в этих целях используются порядка 150 объектов. К слову, годовые бюджеты Плесского поселения на финансирование городской инфраструктуры и социальное обеспечение во время руководства Шевцова были кратно меньше и исчислялись десятками миллионов рублей", - заявили в прокуратуре.

Ранее Шевцов уже выступал ответчиком по целому ряду исков органов прокуратуры. В частности, в 2024 году были удовлетворены исковые требования заместителя Генерального прокурора об истребовании незаконно предоставленного Шевцову земельного участка площадью 2,3 га, признании самовольными постройками эксплуатировавшихся под брендом "избинг-отеля" объектов и обязании их снести.

В период с 2024 года по 2025 год из незаконной собственности и владения Шевцова и контролируемых им лиц был истребован ряд земельных участков общей площадью более 26 гектаров.

Например, один из ценных земельных массивов на берегу реки Волги площадью более 20 гектаров был получен компанией Шевцова в аренду за 500 с небольшим рублей в год. Ряд земельных участков в центральной части набережной города Плеса предоставлялись Шевцову в обход конкурсных процедур и с грубыми нарушениями генерального плана, а также правил землепользования и застройки.

По искам органов прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова земельных участков в пользу своих родственников.