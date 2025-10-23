У экс-главы Плеса изъяли имущество на 1 млрд рублей

Суд в Ивановской области обратил в доход государства имущество бывшего председателя совета городского поселения Плес Алексея Шевцова* и его родственников на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Заседание продолжалось более 12 часов. Несмотря на ночное время, суд неоднократно отказывал в переносе заседания, передает ТАСС.

Согласно решению суда, более 300 млн рублей со счетов семьи Шевцова* было передано в бюджет РФ. Также в доход государства были обращены доли в его бизнесе на 411 млн рублей и недвижимость на сумму около 356 млн рублей.

По словам Шевцова, суд "забрал все его имущество и средства", это решение может повлечь за собой признание его банкротом.

Прокуратура установила, что на протяжении десяти лет вплоть до 2015 года Шевцов* являлся депутатом местного представительного органа, а в период 2010-2011 гг. был главой поселения. В этот период он осуществлял и масштабировал предпринимательскую деятельность в сферах, прямо отнесенных к его должностным обязанностям как главы. Покровительство подконтрольным организациям позволило Шевцову* фактически монополизировать рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе.

По искам органов прокуратуры истребован также ряд земельных участков, первоначально предоставленных компании Шевцова* бывшим главой Приволжского муниципального района Сергеем Сычевым. Впоследствии Сычев был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями по факту получения от компании Шевцова* земельных участков в пользу своих родственников.

* признан в РФ иноагентом