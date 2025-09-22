В Екатеринбурге пассажирам придется больше 17 часов ждать авиарейс до Египта

Пассажирам рейса UJ-722, который должен был сегодня рано утром вылететь из Екатеринбурга в египетский Шарм-эль-Шейх, придется больше 17 часов прождать отправления. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта.

Самолет авиакомпании Almasria Universal Airlines должен был вылететь еще в 05.20, однако рейс перенесли на 22.45. Причины не сообщаются.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу аэропорта за комментарием, к моменту публикации ответ получен не был.