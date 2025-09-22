В Госдуме предложили создать реестр граждан, лайкающих посты иноагентов

В Госдуме предложили создать реестр граждан, которые лайкают посты иноагентов в соцсетях. В соцсетях же должны появиться предупреждения для граждан, что им нельзя лайкать посты "врагов России", считает депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Николай Новичков.

"Обязать социальные сети информировать граждан в личных сообщениях о том, что они посещают страницы иностранных агентов или лиц, внесенных в реестр террористов и экстремистов, будет нелишним. После неоднократных подобных сообщений и предупреждений, в случае их игнорирования и упорствования в желании общаться с врагами России, можно подумать о том, чтобы Роскомнадзор ввел реестр лиц, поддерживающих иноагентов", - цитирует Новичкова издание News.Ru.

По мнению Новичкова, реестр тех, кто посещает страницы иноагентов, должен быть доступен спецслужбам и полиции.

"Людям свойственно ошибаться. Всегда надо давать возможность исправиться. Но если гражданин после всех предупреждений продолжает топить за врагов России, лайкать их провокационные высказывания, комментировать и репостить, то, конечно, надо на это обратить внимание", - полагает народный избранник.

Интересно, что в биографии самого Новичкова есть эпизод с исключением его из общественной организации как раз за сотрудничество с человеком, который ныне является иноагентом, а именно – Маратом Гельманом*.

*внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга