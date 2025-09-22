В Прикамье арбитраж приостановил банкротство экс-главы Горнозаводска Афанасьева

Арбитражный суд Пермского края приостановил слушания о банкротстве бывшего главы Горнозаводска Александра Афанасьева, приговоренного к трехлетнему лишению свободы за превышение должностных полномочий, и отправившегося на СВО в рамках заключенного с Минобороны РФ контракта, сообщает "РБК Пермь".

На сайте ФССП России указано 18 неоконченных исполнительных производств в отношении Афанасьева на общую сумму 12,18 млн руб., в том о задолженности по налогам в 1,25 млн руб.

Заявление МИФНС № 21 по Пермскому краю о признании Александра Афанасьева несостоятельным за недоимку в 1,32 млн руб. поступило в арбитраж 23 апреля 2025 года. В январе СМИ сообщили о пропаже без вести этого бойца СВО.

Суд истребовал необходимые сведения в минобороны РФ, комитете ЗАГС Пермского края и других официальных органах. Поскольку сам должник не просил о разбирательстве в его отсутствие, 19 сентября производство было приостановлено. Тем самым поддержано ходатайство Наталии Афанасьевой, супруги должника. А также исполнена обязанность, предусмотренная при участии гражданина в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ (п. 2 ч. 1 ст. 143 АПК РФ). Разбирательство может быть продолжено после "устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления".

Афанасьев дважды руководил в Горнозаводске. Как глава районной администрации, в 2013-2014 годы он подписал фиктивные документы о ремонте местного Дома культуры имени Л.И. Бэра. В результате приняты и оплачены невыполненные работы на 11,3 млн руб. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 15 сентября 2016 года квалифицировала это как халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Афанасьев попал под амнистию 2015 года — и был освобожден от наказания со снятием судимости.

Второй приговор вынесен 26 июля 2024 года. Чусовской городской суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, совершенном главой местного самоуправления (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Наказание — три года заключения в ИК общего режима. Афанасьев взят под стражу в зале суда.

Криминал усмотрен при приватизации в 2019 году МУП "Горнозаводский "Комбинат благоустройства". Уставный капитал одноименного "Горнозаводский "Комбинат благоустройства" определен в 200 тыс. руб. — при фактической стоимости компании 133 млн руб.

Общая задолженность бывшего чиновника, по данным сайта ФССП России, превышает 12,18 млн руб. В том числе — 9,13 млн за непогашенный ущерб по уголовному делу о халатности, 1,25 млн по налоговой недоимке и 1,78 млн за коммунальные услуги.