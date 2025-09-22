22 Сентября 2025
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России сократилось потребление молочной продукции

В январе–июле текущего года в России продажи стерилизованного молока упали на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, ряженки — на 6,6%.

Это произошло главным образом из-за роста цен на данную продукцию. По данным Росстата, за семь месяцев 2025 года сливочное масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%. Удорожание продукции стало следствием роста стоимости сырого молока, кормов и энергоресурсов.

Для производства 1 кг сливочного масла требуется 23 кг сырого молока, стоимость которого превысила 41,9 тыс. руб. за т (+23% год к году). Ситуацию осложняет отмена госсубсидий в 2026 году на сырое молоко, которая снизит рентабельность производства молока у крупных предприятий. Это приведет к росту закупочных цен и, как следствие, к дальнейшему удорожанию продукции.

В Минсельхозе считают, что расширение сырьевой базы позволит наращивать выпуск переработанной продукции, в том числе питьевого молока и творога, сообщают "Известия".

Напомним, сливочное масло стало самым фальсифицируемым продуктом в России. Это связано с тем, что подделка является выгодной для производителей, которые делают наценку в 500-700%.

