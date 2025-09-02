Россия, США и Украина могут сотрудничать на Запорожской АЭС - Путин

Президент России Владимир Путин не исключил трехстороннего сотрудничества в формате РФ, США и Украина по Запорожской АЭС. По его словам, "эти вопросы косвенно уже обсуждались".

"Мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать", - заявил Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.

Одной из проблем перезапуска работы ЗАЭС в промышленном режиме является топливо. В мае 2025 года глава Росатома Алексей Лихачев рассказывал, что "в четырех реакторах [ЗАЭС] из шести топливо американское, только в двух – наше". По словам Лихачева, этот вопрос уже решается с Международным агентством по атомной энергии.

В апреле этого года Wall Street Journal писала, что США хотят в ходе переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта добиться нейтрального статуса земель под Запорожской АЭС и вокруг нее, а потом получить контроль над этой территорией и передачи Вашингтону ЗАЭС в управление.