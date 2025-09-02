В Екатеринбурге судят автохама, избившего водителя на парковке

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о конфликте на автомобильной парковке. Устроившего его автохама обвиняют в хулиганстве и причинении вреда здоровью другому водителю.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался молодой человек 2001 года рождения. Все случилось вечером 8 июня нынешнего года у парковки на улице Бахчиванджи в уральской столице. Обвиняемый сидел в своей машине, когда еще один водитель попросил его передвинуть авто с проезжей части, чтобы не мешать проезду. В ответ на просьбу обвиняемый устроил конфликт и разговаривал на повышенных тонах.

После того, как оба вышли на улицу, агрессор повалил оппонента на землю броском через себя и потребовал у него извинений. Водитель отказался, тогда злоумышленник стал бить его кулаком в лицо и нанес не менее 10 ударов. Не успокоившись на этом, он стал применять удушающий прием.

В результате избитый водитель получил травмы, которые квалифицированы экспертом как вред здоровью средней тяжести. Как отметили в прокуратуре, зачинщик конфликта признал свою вину. Теперь его дело рассмотрит Октябрьский районный суд.