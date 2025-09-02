В Ростове-на-Дону в квартире обнаружили неразорвавшийся снаряд после атаки БПЛА

В результате атаки украинских БПЛА на Ростовскую область за медицинской помощью обратились трое взрослых и один ребенок. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, серьезно никто из них не пострадал.

Губернатор уточнил, что ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районе. В микрорайоне Левенцовский повреждения получили две многоэтажки. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. Эвакуация жителей там не понадобилась.

На улице Еляна поврежден фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома. "В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен неразорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома", - написал Слюсарь.

Кроме того, на западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, огонь был потушен еще ночью.

По данным Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских БПЛА над Ростовской областью.