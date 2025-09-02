02 Сентября 2025
Фото: gazprom.ru

Россия и Китай договорились о строительстве газопровода "Сила Сибири-2"

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Под документом поставили подписи главы России, Китая и Монголии.
"Также подписаны коммерческие договоренности между "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), в частности, об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 38 млрд кубов газа в год до 44 млрд", – приводит РИА Новости слова Миллера.

Ранее переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина уже неоднократно велись на тему второй ветки газопровода (стоимостью около $14 млрд и с поставками до 50 млрд кубометров газа на северо-запад Китая), но так ни к чему и не привели – стороны не могли договориться по цене на газ и объему софинансирования сторон в строительстве. Россия не соглашалась на цены поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири-2", на которых настаивали партнеры — почти равные внутренней цене газа в России.

По какой стоимости в итоге будет поставляться газ по второй ветке, пока неизвестно. Но "Сила Сибири-2" стала актуальнее для Китая после начала новых торговых войн с США с приходом Трампа на второй срок, и это усиливало переговорную позицию России.

"Китай начинает понимать, что время-то все-таки не на его стороне, о чем Москва и говорила ему долгое время, что чем больше вы тянете, тем больше у вас будет увеличиваться конфликтность с США. И если сейчас Соединенные Штаты ведут общую торговую войну, то дальше они будут целенаправленно пытаться лишить Китай энергоресурсов", — отмечает в беседе с Накануне.RU аналитик Игорь Юшков.

Теги: "Сила Сибири", "Сила Сибирои-2", газопровод, Алексей Миллер


