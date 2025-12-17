17 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

В Китае высказались о строительстве газопровода из России

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй высказался о строительстве газопровода из РФ в Поднебесную.
"Строительство дальневосточного маршрута поставок природного газа из России в Китай стабильно продвигается. Существенно возрос грузооборот через автомобильный переход Хэйхэ – Благовещенск и железнодорожный переход Тунцзян – Нижнеленинское. Успешно запущен первый арктический контейнерный экспресс-маршрут Китай-Европа", - сказал РИА Новости посол.

Ранее переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина уже неоднократно велись на тему второй ветки газопровода (стоимостью около $14 млрд и с поставками до 50 млрд кубометров газа на северо-запад Китая), но так ни к чему и не привели – стороны не могли договориться по цене на газ и объёму софинансирования сторон в строительстве. Россия не соглашалась на цены поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири-2", на которых настаивали партнеры, которые были почти равными внутренней цене газа в России.

Теги: Чжан Ханьхуэй, газопровод


Ранее 04.09.2025 11:19 Мск Кто заплатит за строительство "Силы Сибири-2" возможно прояснится в 2026 году
Ранее 03.09.2025 03:31 Мск Увеличение поставок газа в КНР может принести Москве более чем $27 млрд в год
Ранее 02.09.2025 08:00 Мск Россия и Китай договорились о строительстве газопровода "Сила Сибири-2"
Ранее 29.08.2025 16:06 Мск Китай хочет увеличить поставки по "Силе Сибири-1", но на "Силу Сибири-2" по-прежнему не соглашается
Ранее 25.06.2025 09:15 Мск Ирано-израильский конфликт подогрел интерес Китая к "Силе Сибири-2"
Ранее 19.06.2025 10:59 Мск "Газпром" продолжает реализацию проекта "Сила Сибири-2"

