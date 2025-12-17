В Китае высказались о строительстве газопровода из России

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй высказался о строительстве газопровода из РФ в Поднебесную.

"Строительство дальневосточного маршрута поставок природного газа из России в Китай стабильно продвигается. Существенно возрос грузооборот через автомобильный переход Хэйхэ – Благовещенск и железнодорожный переход Тунцзян – Нижнеленинское. Успешно запущен первый арктический контейнерный экспресс-маршрут Китай-Европа", - сказал РИА Новости посол.

Ранее переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина уже неоднократно велись на тему второй ветки газопровода (стоимостью около $14 млрд и с поставками до 50 млрд кубометров газа на северо-запад Китая), но так ни к чему и не привели – стороны не могли договориться по цене на газ и объёму софинансирования сторон в строительстве. Россия не соглашалась на цены поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири-2", на которых настаивали партнеры, которые были почти равными внутренней цене газа в России.