20 Сентября 2025
Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба губернатора Прикамья

Махонин рассказал Путину о мерах поддержки героев СВО и их семей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с президентом России Владимиром Путиным во время поездки президента в Пермский край, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Особое внимание во время беседы было уделено поддержке участников СВО и их семей. Уже сейчас более 17 тысяч семей военнослужащих получают разные формы помощи. Это в том числе льготы, единовременные выплаты, льготные займы. Перечень мер поддержки постоянно расширяется.

По поручению президента реализуется программа "Герои Прикамья". Отбор прошли 64 защитника. Они уже закончили первый образовательный модуль, сейчас работают с наставниками. Реализуется уникальная краевая программа "СВОе дело". Обучение прошли уже более 250 человек.

Также Махонин рассказал о героях-врачах, которые спасают жизни и помогают восстанавливаться участникам СВО, проходящим лечение в госпиталях региона.

"Особое внимание уделяем поддержке работников оборонно-промышленного комплекса и их семей. Комплексно подходим к этой работе — возводим социальные объекты рядом с предприятиями, улучшаем транспортную инфраструктуру и синхронизируем движение общественного транспорта с графиком работы предприятий. По всему краю создаем инфраструктуру подготовки инженерных кадров — будущего Пермского края и всей страны. При федеральной поддержке в 2021 году открыли Передовую инженерную школу "Высшая школа авиационного двигателестроения". В этом году откроем еще две краевые инженерные школы: при Политехе — по направлению "Нефтегазовый инжиниринг", на базе классического университета — по направлению "Фотоника, новые материалы и приборостроение", .

Также Махонин рассказал о проектах, реализованных в год 80-летия Великой Победы.

В частности, был восстановлен легендарный танк Т-34, в этом году он принял участие в торжественном прохождении войск Пермского гарнизона. В память об эвакуации жителей Ленинграда в Молотов спроектирован монумент "Эвакуация" — он будет открыт на набережной Камы уже этой осенью. В прошлом году в сквере им. Субботина открыли памятник юным героям-рабочим, которые своими руками ковали Победу в годы Великой Отечественной войны на заводах.

Теги: Путин, Махонин, встреча


