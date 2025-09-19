"Международное движение сатанистов" включено в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг включил "Международное движение сатанистов"* в свой перечень террористов и экстремистов. Ранее движение было признано российским судом экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.

Включение в перечень Росфинмониторинга влечет блокировку банковских счетов и карт лица (физического или юридического). Для граждан, попавших в список, разрешены лишь транзакции, необходимые для поддержания минимальной жизнедеятельности: оплата налогов, штрафов и иных неотложных обязательств, а также получение социально значимых выплат (зарплаты, пенсии, пособия и стипендии). При этом установлен лимит: из замороженных средств можно использовать не более 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи. Запрещены покупка имущества, продажа квартир или автомобилей, крупные платежи, переводы, закрыт выезд за границу.

До сих пор не очень понятно, кто и что относится к "Международному движению сатанистов"*, юридически такой организации нет, это некая децентрализованная масса из групп, оккультно-эзотерических течений и т.д.

Ранее поклонницу тяжелого рока из Зеленограда оштрафовали за куртку с сатанинско-экстремистской символикой.

*признано российским судом экстремистской организацией и запрещено на территории РФ