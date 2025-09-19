Екатеринбуржец засудил "Аэрофлот" за билеты, которыми он не воспользовался из-за ковида

Житель Екатеринбурга взыскал стоимость авиабилетов, которые он не смог использовать из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в 2020 году мужчина купил билеты из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и обратно у компании "Аэрофлот", заплатив за них более 147 тысяч рублей. Перелет должен был состояться в апреле, но из-за пандемии ковида ввели ограничения на перелеты, и отправиться в северную столицу уралец не смог.

В договоре воздушной перевозки было сказано, что деньги пассажиру за неиспользованные билеты возвращают по истечении трех лет с момента отправления рейса. Выждав этот срок, мужчина направил Почтой России в "Аэрофлот" претензию с требованием о возврате уплаченных за билеты средств. Однако клиент получил отказ – ему предложили оформить заявку на сайте авиакомпании. Делать этого пассажир не стал, а подал иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

В итоге суд взыскал с "Аэрофлота" стоимость билетов, проценты за пользование чужими средствами – 49 тысяч 233 рубля и 1 тысячу 161 рубль (за два периода), а также 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 101 тысячу 539 рублей штрафа. Решение уже вступило в законную силу.

Напомним, недавно екатеринбуржец отсудил почти 150 тысяч рублей за несостоявшийся отдых в санатории.