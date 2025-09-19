19 Сентября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело свердловчанина, порезавшего продавщицу у гаражей в Каменске-Уральском, направили в суд

Уголовное дело жителя Каменска-Уральского, напавшего на женщину в начале июля, направили в суд. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что мужчина нанес более 10 ножевых ударов, после чего бросил пострадавшую истекать кровью прямо у гаражей. Помог ей водитель, который проезжал мимо и спугнул преступника. Позднее медики обнаружили у нее колотые раны на животе, груди, спине и шее. Только спустя две недели состояние пациентки все же удалось стабилизировать.

Подозреваемого поймали уже на следующий день. Им оказался уроженец села Черемхово Каменского муниципального округа, 1989 года рождения, ранее не судимый, не женатый токарь одного из местных предприятий. Женщина в тот день направлялась на смену, так как работает продавцом в магазине. По версии следствия, подозреваемый набросился на незнакомку сзади и стал наносить удары кухонным ножом. При этом, ничего ценного из вещей он у свой жертвы так и не забрал. В МВД предполагают, что просто не успел, побоявшись быть раскрытым.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство, из хулиганских побуждений".

Расследование завершилось, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.

Теги: Каменск-Уральский, продавщица, нападение, уголовное дело, суд


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.07.2025 15:36 Мск Врачи спасли жительницу Каменска-Уральского, найденную всю в крови у гаражей
Ранее 03.07.2025 19:21 Мск Полиция нашла того, кто сознался в попытке зарезать продавщицу из Каменска-Уральского
Ранее 03.07.2025 11:42 Мск Бастрыкину доложат о покушении на девушку из Каменска-Уральского, найденную окровавленной у гаражей

