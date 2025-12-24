Суд отправил в колонию порезавшего продавщицу у гаражей в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском вынесен приговор за покушение на убийство продавщицы, которую порезали у гаражей. Напавшего на женщину надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался местный житель Марат Гильванов. Как показало расследование, ранним утром 2 июля пьяный Гильванов увидел около гаражного кооператива ранее незнакомую ему женщину, подбежал к ней сзади и безо всякой причины нанес множественные удары ножом. Заметив приближающийся автомобиль, нападавший скрылся.

Водитель доставил раненую на станцию скорой медицинской помощи Каменска-Уральского, в результате чего она выжила. Оказалось, что женщина в тот день направлялась на смену, так как работает продавцом в магазине. Вскоре злоумышленник был задержан полицией.

Сегодня, 24 декабря, Синарский районный суд Каменска-Уральского признал Гильванова виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Ему назначено 11 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также в пользу продавщицы взыскана компенсация морального вреда в 1,5 млн рублей.