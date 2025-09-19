Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли в торговом центре

В Екатеринбурге найдена пропавшая девочка. С ней все в порядке.

Накануне в районе Уралмаша пропала 12-летняя Анастасия. 18 сентября ребенок гулял в Парке Победы с подружкой, около 14.30 девочки разошлись. Настя направилась в сторону улицы Бакинских комиссаров, после чего ее никто не видел. Был объявлен розыск.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, сегодня разыскиваемая была найдена сотрудниками полиции в торговом центре "Веер Молл". В настоящее время ее доставляют в территориальный ОВД.

"Служба ПДН устанавливает обстоятельства отсутствия несовершеннолетней. По предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершено", - отметили в полиции.