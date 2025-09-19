Предложено учитывать "чистый" доход при назначении господдержки малоимущим

Эксперты ВНИИ труда предложили при назначении государственной поддержки учитывать доход россиян после вычета налога на доходы физических лиц.

В настоящее время статус малоимущих присваивают, если среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. При этом расчет ведется "до налогов". В результате часть семей, чья зарплата лишь формально выше из-за учета "грязных" доходов, лишается помощи.

Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, в случае поддержки инициативы количество получателей может вырасти на 10–20% (50–100 тыс. человек). В частности, речь идет о соцконтракте — инструменте поддержки малоимущих, предполагающем финансовую помощь и программу адаптации: поиск работы, открытие бизнеса, развитие хозяйства или разовую выплату. Взамен получатель обязан выполнить прописанные условия.

Главная причина отказа в заключении соцконтракта — превышение дохода над прожиточным минимумом. При этом людям часто отказывали, даже если их зарплата всего на 10–15% выше порога, сообщают "Известия".

Ранее Счетная палата России указала на рост эффективности социального контракта – инструмента поддержки малоимущих граждан.