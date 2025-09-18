В Госдуме предложили отключать россиянам интернет на выходные

Депутат Госдумы Николай Арефьев (КПРФ) предложил отключать россиянам интернет на выходные – чтобы отдохнули.

"В настоящее время интернет приносит больше вреда, чем пользы. Я понимаю, что для работы мне, например, интернет нужен для того, чтобы собрать необходимую информацию или найти подходящие материалы. Это все очень удобно, быстро – и все хорошо. Однако дело в том, что, мне кажется, на 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или по выходным дням, чтобы люди отдохнули", - цитирует депутата издание "Абзац".