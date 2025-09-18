18 Сентября 2025
Общество За рубежом
Фото:Paris Match

Макрон и его жена в суде представят доказательства того, что первая леди - женщина

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют представить в американском суде "фотографические и научные доказательства" того, что первая леди была рождена женщиной.

Адвокат палы Том Клэр заявил, что доказательства будут представлены в рамках иска о клевете, поданного против влиятельной праворадикальной активистки Кэндис Оуэнс, распространявшей информацию о том, что Брижит Макрон была рождена мужчиной.

По словам адвоката, эта ситуация изматывает президентскую чету, у которой и без того забот хватает.

Клэр заявил, что "будут представлены экспертные доказательства научного характера". Он добавил, что первая леди готова к тому, что процесс будет публичным.

В июле этого года уже второй суд отказался признать распространительницами фейков журналистку Наташу Рей и ясновидящую Амандин Руа. Именно их первая леди Франции сочла авторами слуха о том, что она является трансгендерной* женщиной.

Брижит Макрон подавала иск в отношении Рей и Руа, но в итоге суд не встал на ее сторону. А теперь и Парижский апелляционный суд оправдал сплетниц. Это привело к тому, что сторонники городской легенды лишь утвердились в своей правоте и с новой силой стали распространять историю.

*международное движение ЛГБТ признано российским судом экстремистской организацией, запрещена в РФ

 

Теги: эммануэль макрон, брижит макрон, сплетни


