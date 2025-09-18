18 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Система мер поддержки привела к росту рождаемости первых детей в Кировской области

В ходе ежегодного послания губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что главная цель развития региона — высокое качество жизни, комфорт и благополучие семей. 

Так, в Кировской области функционирует система мер по комплексной поддержке семей, действуют адресные меры, направленные на повышение рождаемости. 2 года назад по поручению губернатора в Кировской области ввели меру поддержки, которую называют «зарплата» мамам. Сейчас уже более 4,5 тысяч мам региона получают эту выплату. Эффективность этой меры поддержки  очевидна – в регионе увеличилось рождение именно первых детей в семьях.

"Мы должны создать такие условия, чтобы все семьи Кировской области жили в комфорте, а молодежь хотела бы жить в нашем регионе, здесь же найти работу, создавать семьи и воспитывать детей, — сказал Александр Соколов. — Для этого мы создаем полноценную инфраструктуру детства. Строим и ремонтируем школы, садики, поликлиники, создаем места для получения детьми и молодыми людьми дополнительного образования".

(2025)|Фото: kirovreg.ru

С 1 марта 2025 года в региона начала работать новая мера социальной поддержки в виде бесплатного проезда в общественном транспорте женщинам, вставшим на учет по беременности. На данный момент выдано более 3 тысяч транспортных карт.

Всего комплекс мер поддержки семей с детьми в регионе составляет 38 позиций, в том числе, 16 из них для многодетных семей. Причем, меры поддержки многодетным семьям предоставляются с 2025 года без учета критерия нуждаемости.

"Это серьезная нагрузка на бюджет, это сотни миллионов рублей в год, но мы сознательно идем на это", — подчеркнул губернатор Александр Соколов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Так, сегодня поддержка предоставляется на каждого второго ребенка, проживающего в регионе. В 2025 году консолидированный «детский» бюджет составляет 20,4 млрд рублей.

