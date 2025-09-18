Общественники собрали 120 тысяч рублей для учителя физики из Екатеринбурга, осужденного за насилие над учеником

Общественные деятели собрали для учителя физики из Екатеринбурга Сергея Перминова более 120 тыс. рублей для выплаты компенсации школьнику, которому педагог скрутил руку. Деньги также пойдут на покрытие судебных издержек, говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях Храма-на-Крови.

Напомним, что 13 марта в школе номер 123 в Академическом районе учитель сначала бросил в восьмиклассника ручкой, а потом заломил руку и повел в таком виде к директору. Всему этому предшествовала сцена, когда учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Несмотря на это, суд посчитал такие действия учителя непрофессиональными и назначил ему наказание в виде 1,5 лет исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию морального вреда в размере 120 тыс. рублей.

"Вчера объявление о сборе средств было сделано Сергеем Колясниковым в его телеграмм-канале. К доброму делу присоединись в том числе и сотрудники образовательного центра при храме. Помощь учителю вчера была передана руководителем Русской общины Игорем Черноскутовым во время нашей общей встречи в Храме-на-Крови", - говорится в сообщении.

В Храме-на-Крови также рассказали, что предложили педагогу помочь в организации технического кружка для детей.

За Сергея Перминова также вступилась и уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, уголовное наказание это, определенно, перебор и ситуацию можно было разрешить диалогом.

"Я не имею права обсуждать судебные решения, но уголовное наказание для учителя – это уже слишком. Мой лозунг: учитель всегда прав! Это все наша либеральная идеология, замучила она уже нас.Я не знаю, как к этому отнеслись дети, но знаю, как отнеслись учителя. В одном я твердо уверена: можно было наказать учителя по-другому. Необходимо медиация – надо разговаривать друг с другом, проще всего применить Уголовный кодекс", - цитирует слова омбудсмена ЕАН.

Мерзлякова также добавила, что уже направила информацию в Совет по правам человека при президенте России.