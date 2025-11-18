В Общественной палате заявили о "поверхностном подходе" в истории с учителем физики Сергеем Перминовым

Рабочая группа Общественной палаты Свердловской области по правам семьи и детства выразила глубокую озабоченность в связи с историей учителя физики из Екатеринбурга Сергея Перминова, которого уволили из школы и осудили к исправительным работам после конфликта с учеником.

Напомним, что в марте 2025 года на уроке физики в школе № 123 произошел конфликт: восьмиклассник выражался нецензурной лексикой и игнорировал замечания учителя. Педагог же бросил в ученика ручку, а затем заломил мальчику руки и повел в кабинет директора. Суд признал Сергея Перминова виновным и назначил ему 1,5 года исправительных работ, установил запрет заниматься педагогической деятельностью два года и взыскал компенсацию в размере 120 тыс. руб. в счет пострадавшего.

Активную позицию защиты учителя физики занял член Общественной палаты региона, бывший заместитель полпреда президента РФ в УрФО Владимир Крупкин. Как передает корреспондент Накануне.RU, 18 ноября на заседании рабочей группы ОП Крупкин отметил, что конфликты в образовательных учреждениях нельзя рассматривать только с точки зрения наказания педагога: важно всесторонне изучить ситуацию, включая семейные отношения ученика с родителями, причины его плохого поведения на уроке. В то же время социальный и общественный статус семьи не должен влиять на восприятие конфликта или быть поводом для дискредитации учителя.

Владимир Крупкин уверен, что из-за поверхностного подхода к этой ситуации была нарушена возможность полноценного образования для десятков учеников, которым теперь будет сложнее получить квалифицированные знания по физике. Также общественный деятель призывал к правовой защите педагога и разработке механизма мониторинга за учениками для того, чтобы в подобных ситуациях анализировались не только права учителя, но и обязанности родителей и учеников, и чтобы общественные структуры могли зафиксировать развитие ситуации.