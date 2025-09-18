Владимир Мазур: Томская область развивает систему подготовки кадров и мер поддержки для промышленности

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел в администрации региона первое заседание Совета по развитию промышленности Томской области, в который вошли руководители промышленных предприятий Томской области, учебных заведений, институтов поддержки бизнеса.

С 2022 года Томская область в федеральном рейтинге эффективности деятельности в сфере промышленности поднялась на 13 строчек и заняла 38 место в РФ. Рейтинг учитывает шесть основных критериев: это экономическое развитие, меры поддержки, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и продвижение продукции.

За семь месяцев 2025-го индекс промышленного производства Томской области по обрабатывающим производствам увеличился на 2,9%. Например, производство электрооборудования выросло на 31,8%. Это связано с увеличением выпуска электродвигателей и кабельно-проводниковой продукции томскими предприятиями "Томский электротехнический завод", "Сибирская электрическая компания", "Сибкабель" и другими.

Доля промышленных предприятий в ВРП Томской области сегодня составляет более трети. Здесь трудится пятая часть работающих жителей региона.

"Стабильное финансово-экономическое состояние промышленных предприятий — одна из наших приоритетных задач. Для этого мы разрабатываем новые региональные меры поддержки, продвигаем интересы наших предприятий на федеральном уровне, содействуем сотрудничеству с крупным российским бизнесом, корпорациями, организуем бизнес-миссии и многое другое", — сказал губернатор.

Среди востребованных региональных мер поддержки — льготные займы Фонда развития промышленности Томской области, которые предприятия могут брать для пополнения оборотных средств и реализации инвестпроектов. Сегодня докапитализация фонда составляет 183 млн рублей, однако с 2026 года благодаря поддержке Минпромторга России общая докапитализация фонда составит 380 млн рублей.

Одной из тем заседания стала подготовка кадров для отраслей промышленности. Сегодня в Томской области эта работа носит комплексный характер: образовательные организации ведут подготовку с учетом кадровой потребности предприятий.

"Это позволяет уже со школьной скамьи внедрять в образовательные программы различные востребованные направления подготовки. Например, у нас уже порядка 900 школьников и студентов профтеха изучают производство и управление беспилотниками — сразу несколько специализированных классов мы открыли в прошлом году. А в начале этого учебного года мы открыли по федеральному проекту "Профессионалитет" в Томском экономико-промышленном колледже новый кластер "Электроника будущего", — сказал Владимир Мазур, подчеркнув, что подготовка специалистов в регионе ведется при поддержке национальных проектов "Кадры" и "Молодежь и дети".