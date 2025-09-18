Владимир Мазур: Томская область развивает систему подготовки кадров и мер поддержки для промышленности

18 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Томская область
Фото: пресс-служба губернатора Томской области

Владимир Мазур: Томская область развивает систему подготовки кадров и мер поддержки для промышленности

Губернатор Томской области Владимир Мазур провел в администрации региона первое заседание Совета по развитию промышленности Томской области, в который вошли руководители промышленных предприятий Томской области, учебных заведений, институтов поддержки бизнеса.

С 2022 года Томская область в федеральном рейтинге эффективности деятельности в сфере промышленности поднялась на 13 строчек и заняла 38 место в РФ. Рейтинг учитывает шесть основных критериев: это экономическое развитие, меры поддержки, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и продвижение продукции.

За семь месяцев 2025-го индекс промышленного производства Томской области по обрабатывающим производствам увеличился на 2,9%. Например, производство электрооборудования выросло на 31,8%. Это связано с увеличением выпуска электродвигателей и кабельно-проводниковой продукции томскими предприятиями "Томский электротехнический завод", "Сибирская электрическая компания", "Сибкабель" и другими.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Доля промышленных предприятий в ВРП Томской области сегодня составляет более трети. Здесь трудится пятая часть работающих жителей региона.

"Стабильное финансово-экономическое состояние промышленных предприятий — одна из наших приоритетных задач. Для этого мы разрабатываем новые региональные меры поддержки, продвигаем интересы наших предприятий на федеральном уровне, содействуем сотрудничеству с крупным российским бизнесом, корпорациями, организуем бизнес-миссии и многое другое", — сказал губернатор.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

Среди востребованных региональных мер поддержки — льготные займы Фонда развития промышленности Томской области, которые предприятия могут брать для пополнения оборотных средств и реализации инвестпроектов. Сегодня докапитализация фонда составляет 183 млн рублей, однако с 2026 года благодаря поддержке Минпромторга России общая докапитализация фонда составит 380 млн рублей.

Одной из тем заседания стала подготовка кадров для отраслей промышленности. Сегодня в Томской области эта работа носит комплексный характер: образовательные организации ведут подготовку с учетом кадровой потребности предприятий.

(2025)|Фото: Пресс-служба губернатора Томской области

"Это позволяет уже со школьной скамьи внедрять в образовательные программы различные востребованные направления подготовки. Например, у нас уже порядка 900 школьников и студентов профтеха изучают производство и управление беспилотниками — сразу несколько специализированных классов мы открыли в прошлом году. А в начале этого учебного года мы открыли по федеральному проекту "Профессионалитет" в Томском экономико-промышленном колледже новый кластер "Электроника будущего", — сказал Владимир Мазур, подчеркнув, что подготовка специалистов в регионе ведется при поддержке национальных проектов "Кадры" и "Молодежь и дети".

Теги: томская область, промышленность, подготовка кадров


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети