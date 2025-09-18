В Екатеринбурге самокатчица сбила ребенка на тротуаре: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после очередного наезда самоката на ребенка в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, стало известно, что на улице Победы в столице Урала самокатчица сбила ребенка на тротуаре. Возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 268 УК РФ "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта".

Ситуацией уже заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, недавно самокатчик из Челябинска сбил 6-летнюю девочку в Екатеринбурге. Тогда СК также возбудил дело.