Польша депортирует украинца, запустившего беспилотник над дворцом Бельведер

История с запуском дрона над правительственным кварталом в Варшаве получила продолжение.

Беспилотник сбили 16 сентября, когда он летал над дворцом Бельведер и другими правительственными зданиями. Позже сообщалось, что задержаны двое граждан Белоруссии. При этом власти отмечали, что, скорее всего, речь идет о непреднамеренном нарушении, дрон запустили из близлежащего парка, где часто снимают видео.

Теперь издание Polsat News сообщает, что задержаны были 21-летний гражданин Украины и его 17-летняя спутница. Последнюю допросили в качестве свидетельницы и отпустили. Украинцу же предъявили обвинение в нарушении правил воздушного движения и передали его пограничной службе – для депортации на Украину.

По данным СМИ, максимальное наказание по упомянутой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Молодой человек признал вину и заплатил штраф в 4 тыс. злотых (около 92 тыс. руб.).

Известно, что украинец проживает в Варшаве уже восемь лет, причем легально.